مدينة سان فرانسيسكو تعلن حالة الطوارئ بسبب فيروس ”كورونا“

2020/02/26 | 09:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مدينة فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأمريكيّة، حالة الطوارئ بسبب فيروس “كورونا”.ويأتي هذا الإعلان بعد تحذير مسؤولين أمريكيين، من أنّ “انتشار المرض في الولايات المتحدة هو أمرٌ لا مفرّ منه”.وفي بيان، امس الثلاثاء، أعلن عمدة فرانسيسكو لندن برايد، حالة الطوارئ، معتبراً أن “الصورة العالمية المتعلقة بكورونا تتغيّر بسرعة”، مشيراً إلى أنّ “مسؤولي المدينة

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