العراق يخضع قرابة 8 آلاف شخص زاروا ايران للفحوصات الطبية

2020/02/26 | 09:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يخضع العراق نحو 8 آلاف شخص من مواطنيه الى الفحوصات الطبية ممن زاروا ايران مؤخرا للتأكد من عدم حملهم لفيروس كورونا.

وتأتي هذه الإجراءات إثر تسجيل العراق، منذ الاثنين، إصابة 5 أشخاص بفيروس كورونا هم إيراني جرى إجلاؤه لبلده وأفراد عائلة عراقية قدموا من إيران أيضاً.

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