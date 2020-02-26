القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات في نينوى

2020/02/26 | 09:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- نينوى

أعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء (26 شباط 2020)، القبض على عصابة كبيرة لتجارة المخدرات في نينوى.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة مشتركة من مديرية مكافحة المخدرات ومديرية شرطة مخمور التابعة لقيادة شرطة نينوى وقسم امن افراد نينوى وبعد ورود معلومات دقيقة ومن خلال المتابعة المستمرة، تمكنت من القاء القبض على عصابة تتكون من ( ستة ) متهمين من الذين يقومون ببيع وترويج وتعاطي المواد والحبوب المخدرة".

واضاف البيان أن "القوة الامنية ضبطت بحوزتهم ( 22 غم من مادة الكرستال ) و ( 45 حبة مخدرة مختلفة الانواع ) ومسدس تركي ومسدس تنوير و( 130 اطلاق) bkc ) و ( 13 طلاقة كلاشنكوف ) و ( 7 مخازن عتاد كلاشنكوف ) و ( بايب زجاجي عدد 7 مع عدة كاملة للتعاطي) مع عدد من الالات الجارحة ".

وتابع أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتدوين اقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتوقيفهم وفق المادة ( 28 ) من قانون المخدرات العراقي، وقد تم القبض عليهم في احد الاحياء السكنية داخل قضاء مخمور جنوب شرق مدينة الموصل".

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