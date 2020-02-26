مدير صحة الكرخ: 36 عراقياً وصلوا من إيران والصين ليلة أمس ونقلوا إلى مستشفى الفرات

2020/02/26 | 09:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن مدير دائرة صحة الكرخ، جاسب لطيف، الأربعاء (26 شباط 2020)، وصول 36 مواطناً عراقياً من إيران والصين يوم أمس، مشيراً إلى حجرهم داخل مستشفى الفرات في بغداد.

وقال لطيف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "36 مواطناً وصلوا من إيران ليلة أمس وتمت استضافتهم في مستشفى الفرات".

وأضاف، أن "مطار بغداد الدولي، استقبل ليلة أمس 36 مواطناً عراقياً، كانوا قادمون من إيران والصين"، لافتاً إلى أنه" تم استقبالهم في مستشفى الفرات التعليمي".

وأوضح جاسب، أن "الأشخاص يتمتعون بصحة جيدة ولا وجود لأي أعراض بخصوص فيروس كورونا"، مبيناً أنه "سيتم تحديد مصير الأشخاص بعد ظهور نتائج الفحوصات المختبرية".

يتبع .



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بغداد اليوم-بغداد

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