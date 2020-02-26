العراق يفرج عن أردني اعتقل داخل العراق ويعفيه من غرامات مالية ترتبت عليه بتدخل من الحكومة الأردنية

2020/02/26 | 09:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أفرجت السلطات العراقية، عن مواطن أردني يبلغ من العمر 75 عاماً بعد تعرضه لحادث سير كبير هناك، ما ر...





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