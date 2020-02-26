الصحة العالمية تجيب على اسئلة بشان طرق انتشار فيروس كورونا

2020/02/26 | 09:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة بعد انتشار فيروس كورنا المستجد (كوفيد-19) في مناطق مختلفة من العالم، طرحت منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الإلكتروني عددا من الأسئلة التي يتداولها الناس، وتنتشر بصيغ مختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وتدور الاسئلة التي طرحتها المنظمة حول امكانية انتقال فيروس كورونا عبر لدغات البعوض، ومدى تاثير بول الاطفال في الحماية من الفيروس، وصحة قتل الفيروس بالثلج.1- هل يمكن أن ينتقل فيروس كورنا المستجد عبر لدغات البعوض؟لا تتوفر حتى الآن أي معلومات أو بينات توحي بأن فيروس كورونا المستجد يمكن أن ينتقل عن طريق البعوض.2- هل يمكن لبول الأطفال أن يحمي من فيروس كورونا؟لا يمكن لبول الأطفال أن يحمي من فيروس كورونا، فالبول لا يقتل الفيروسات أو الجراثيم، وفي الواقع، قد يحتوي البول على كميات صغيرة من المواد الفيروسية أو الجرثومية.3- هل يمكن للبرد والثلج قتل فيروس كورونا؟البرد والثلج لا يمكن لهما قتل فيروس كورونا، إذ تتراوح درجة حرارة جسم الإنسان العادية بين 36.5 و37 درجة مئوية، بغض النظر عن درجة الحرارة أو الطقس الخارجيين، وبناء على ذلك، فليس هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن البرد يمكن أن يقتل فيروس كورونا المستجد أو غيره من الأمراض.4- هل يساعد رش الجسم بالكحول أو الكلور في القضاء على فيروس كورونا؟كلا، رش الجسم بالكحول أو الكلور لن يقضي على الفيروسات التي دخلت جسمك بالفعل، بل قد يكون ضارا بالملابس أو الأغشية المخاطية (كالعينين والفم).مع ذلك، فإن الكحول والكلور قد يكونان مفيدين لتعقيم الأسطح، ولكن ينبغي استخدامهما وفقا للتوصيات الملائمة.وتقول منظمة الصحة العالمية إن فيروس كورونا المستجد هو فيروس من فيروسات الجهاز التنفسي، وينتقل أساسا نتيجة مخالطة شخص مصاب، وبالتحديد عن طريق قطيرات الجهاز التنفسي التي يفرزها أثناء السعال أو العطس مثلا، أو عن طريق قطيرات اللعاب أو إفرازات الأنف.ولحماية نفسك من الفيروس، تنصح المنظمة بتجنب المخالطة الوثيقة مع أي شخص مصاب بالحمى والسعال، والالتزام بقواعد نظافة اليدين والمسالك التنفسية.وأكثر الطرق فعالية لحماية نفسك من الفيروس تكون بفرك اليدين بانتظام بمطهر كحولي أو غسلهما بالماء والصابون.

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