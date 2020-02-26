مصرف النهرين: مستعدون لقبول طلبات تمويل إعادة بناء الوحدات السكنية بالمناطق المحررة

2020/02/26 | 09:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أكد مصرف النهرين الاسلامي، اليوم الاربعاء، استعداده لقبول طلبات تمويل اعادة بناء الوحدات السكنية بالمناطق المحررة، اضافة الى بنائها وشرائها في عموم البلاد.وقال مدير المصرف التابع لوزارة المالية محمد سمير عباس الزبيدي في تصريح تابعته “العهد نيوز”، إن “المصرف اكد وضمن اولويات عمله، الاسهام بدعم القطاع السكني للتخفيف من الصعوبات […]

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