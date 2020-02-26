2020/02/26 | 09:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتشار الأجهزة الذكية بمزاياها المتعددة يسهّل حياة الكثير منا بالفعل، ولكن هناك من يفكر ويبتكر لجعل الهواتف الذكية في إيدينا أكثر ذكاءً؛ إما عن طريق استغلال خواص الهواتف، أو التكنولوجيا الإضافية التي تتقبلها هذه الهواتف، لذلك أتينا لك بمجموعة تطبيقات تحول هاتفك الذكي إلى أجهزة وأدوات أخرى مفيدة.

Speed Gun App حول هاتفك إلى مقياس سرعة

تطبيق Speed Gun App هو تطبيق يتيح لك من خلال الكاميرا الخلفية للهاتف تسجيل فيديو للسيارة وهي تتحرك بأعلى قدرة ممكنة لسرعة إطارات الصورة المتحركة frame rate، ثم يقوم التطبيق بتحليل سرعة السيارة، وإعطائك تقديراً أولياً وقريباً من السرعة التي كانت تسير بها هذه المركبة وقت التقاط الفيديو.

التطبيق متوفر لمستخدمي هواتف أندرويد وآبل بشكل مجاني، بخلاف وجود تطبيقات أخرى شبيهة بأسماء مختلفة مثل Speed Radar Gun أو Measuring Speed Gun.

Telescope..



يرسم لك خريطة النجوم

بالطبع التطبيق لن يحوّل هاتفك إلى تلسكوب فضائي، ولكن بإمكانه أن يساعدك في اكتشاف الكثير عن النجوم.

إذا كنت تقضي وقتاً في الهواء الطلق ليلاً أو تقوم بالاستكشاف في منطقة هادئة بعيدة عن العمران، فكل ما تحتاجه هو سماء ليلية صافية تظهر فيها النجوم، ومن خلال كاميرا الهاتف وتقنية الواقع المعزز Augmented reality يقوم التطبيق بعمل مسح ضوئي للسماء، وإظهار أسماء ومعلومات عن الأجرام والتشكيلات النجمية التي تراها على شاشة هاتفك عبر العدسة، وبالطبع للحصول على أفضل نتائج من الأفضل أن يكون هاتفاً حديثاً ملحقاً به كاميرا جيدة ذات قدرات عالية.



التطبيق المبتكر متوفر مجاناً لمستخدمي أندرويد وآبل.

Dash cam كاميرا لوحة القيادة لمراقبة الطريق

إذا كنت تتساءل لماذا قد يحتاج البعض إلى كاميرا تراقب وتسجل طريقهم أو خط سيرهم طيلة مدة قيادة السيارة؛ فالإجابة الأكثر عملية تتلخص في التالي: التحقيقات في الحوادث، وصرف مستحقات التأمين في حالة حدوث ضرر للسيارة.

فبعض الدول مثلاً تطبق قانوناً إجبارياً على مركبات الشرطة، أن تضع كاميرا ملحقة بلوحة القيادة لتسجيل حالات توقيف السيارات المخالفة، للحكم على بعض الحالات التي يقدم فيها المواطنون شكاوى من افتراءات الشرطة.

وهكذا من خلال هذا التطبيق يمكنك أنت الاستفادة من هذه الخاصية؛ بتحويل هاتفك -أو هاتف قديم قمت باستبداله بآخر أحدث- إلى كاميرا لوحة قيادة تسجل رحلتك كاملة، أو بحسب سعة هاتفك التخزينية، التطبيق متوفر لمستخدمي أندرويد وآبل مجاناً.

Remote Mouse يحول هاتفك إلى ريموت كونترول للحاسوب

هل فكرت في استخدام حاسوبك وأنت جالس في مكان بعيد، أو أثناء تحركك في الغرفة لشرح عرض تقديمي في أثناء اجتماع عمل؟ هذا التطبيق سيساعدك حتماً.

Remote Mouse يوفر لك خاصية مفيدة في تحويل هاتفك إلى لوحة افتراضية للفأرة، أو حتى تنفيذ أوامر التقديم والتأخير والإيقاف والتحكم في صوت الحاسوب، تماماً مثلما تتحكم في تلفازك عبر ريموت كنترول.

التطبيق متوفر لمستخدمي أندرويد وآبل مجاناً، وبأكثر من نسخة مختلفة بالمهام والخواص ذاتها منها: PC Remote وVCN Viewer.

Microscope..



عدسة كاميرا هاتفك ترى أكثر مما تعتقد

تطبيق Micro Phone Lens هو تطبيق متخصص صممته شركة برمجيات بصرية متخصصة لتوليف عدسة كاميرا هاتفك، يحولها إلى ميكروسكوب رقمي بإمكانه التقريب حتى 15 ضعفاً.

وبينما تنتشر على متاجر التطبيقات عدة ملحقات مجانية للتقريب أو استخدام خاصية التقريب Zoom، إلا أن جميعها لا تستطيع التدقيق واستغلال إمكانيات الكاميرا وتحويلها إلى ميكروسكوب رقمي قوي مفيد في تدقيق التوقيعات، وحتى كشف أدق تفاصيل العينات المعملية في اختبارات العلوم.

هذا التطبيق المحترف ليس مجانياً، ويمنحك هذه الإمكانية، مهما كان نوع كاميرا هاتفك ودقة التصوير فيه، التطبيق يمكن شراؤه مرة واحدة من دون أي اشتراك، بمبلغ 49 دولاراً.

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