مصرف النهرين الاسلامي يعلن شمول منتسبي الحشد الشعبي بالقروض وقبول كفالتهم

2020/02/26 | 09:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف النهرين الاسلامي، الأربعاء، عن شمول منتسبي الحشد الشعبي بالقروض وقبول كفالتهم، فيما أكد استعداده لقبول طلبات تمويل اعادة بناء الوحدات السكنية بالمناطق المحررة.وقال مدير المصرف التابع لوزارة المالية محمد سمير عباس الزبيدي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” اطلعت عليه وكالة صدى، إن “المصرف اعد ضمن اولويات عمله، الاسهام بدعم القطاع السكني للتخفيف

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