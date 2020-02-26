الثقافة: خطة لإنشاء مجمعات سياحية في عموم المحافظات

2020/02/26 | 09:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الثقافة والسياحة، اليوم الأربعاء، إعدادها خطة تتضمن إنشاء مجمعات سياحية في جميع المحافظات.

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