2020/02/26 | 10:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلن مدير دائرة صحة الكرخ، جاسب لطيف، الأربعاء، وصول 36 مواطناً عراقياً من إيران والصين يوم أمس، مشيراً إلى حجرهم داخل مستشفى الفرات في بغداد.وقال لطيف في منشور على صفحته في “فيسبوك” تابعته “العهد نيوز”، إن “36 مواطناً وصلوا من إيران ليلة أمس وتمت استضافتهم في مستشفى الفرات”.وأضاف، أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الكرخ: حجر 36 مواطناً قادماً من إيران والصين بمستشفى الفرات) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الكرخ: حجر 36 مواطناً قادماً من إيران والصين بمستشفى الفرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).