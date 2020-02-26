موجة غبار تجبر السعودية على تعليق الدراسة

2020/02/26 | 10:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّقت إدارات التعليم والجامعات في العاصمة السعودية الرياض، الدراسة ليوم الأربعاء، بسبب موجة غبار اجتاحت العاصمة السعودية مساء الثلاثاء.ووجّه مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي، بتعليق الدراسة في مدارس العاصمة والمحافظات التابعة لها (رماح وثادق والمزاحمية وحريملاء والدرعية وضرما)، بناءً على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن الظروف المناخية، وموجة الغبار الحالية […]

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