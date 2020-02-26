2020/02/26 | 10:03 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، إنشاء محاجر صحية على الحدود، فيما أطلقت مديرية الدفاع المدني فرقاً توعوية للوقاية من فيروس كورونا.وقال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن الاتحادي الفريق الركن محمد نعمة الحسن في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة صدى ، ان “اللجنة العليا للدفاع الوطني اتخذت إجراءات عدة بحق الوافدين العراقيين والأجانب إلى البلاد”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الداخلية تعلن إنشاء محاجر صحية على الحدود وكالة صدى الاعلام للانباء.

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