2020/02/26 | 10:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية العراقية تعلن عن ايقاف منح سمات الدخول للوافدين من سبع دول

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اعلنت وزارة الخارجية العراقية الاربعاء عن ايقاف منح سمات الدخول للوافدين من سبع دول.

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