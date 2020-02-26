2020/02/26 | 10:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانتخابات الامريكية ٢٠٢٠ هل سيكون الاشتراكي ساندرز خصم ترامب ؟! غازي المشعل / الولايات المتحدة الامريكية اظهرت النتائج النهائية للجولة الثالثة من الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي ، والتي أُجريت يوم الثاني والعشرين من شباط / فبراير الحالي في ولاية نيفادا الامريكية الجنوبية اكتساح المرشح الاشتراكي بيرني ساندرز لأصوات الناخبين للمرة الثالثة على التوالي بعد تصدره […]

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