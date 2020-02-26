تعرف على أسعار الدولار والذهب والنفط الخام لليوم الأربعاء

2020/02/26 | 10:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الأربعاء، انخفاضا بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بعد استقرار دام لأسابيع.وجاءت أسعار بيع وشراء الدولار شركات الصيرفة، كالآتي: سعر البيع للدولار الواحد 1207.5 دنانير، أي 120 ألفاً و750 ديناراً للمائة دولار.وسعر الشراء للدولار 1197.5 دينارا، أي 119 ألفاً و750 ديناراً […]

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