لجان للداخلية العراقية لمراقبة المذاخر والصيدليات

2020/02/26 | 10:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعدت وزارة داخلية العراق أمس الثلاثاء، باتخاذ إجراءات بحق من يتلاعب بالأسعار واحتكار المواد الصحية فيما أكدت وجود تنسيق عالٍ للحدّ من فيروس كورونا. ...

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