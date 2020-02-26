2020/02/26 | 10:17 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية توقف منح سمات الدخول للوافدين من سبع دول هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/26 | 10:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية توقف منح سمات الدخول للوافدين من سبع دول) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية توقف منح سمات الدخول للوافدين من سبع دول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).