2020/02/26 | 10:20 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الأربعاء، عن توجيه الوزارة بمنع منح تأشيرات الدخول للأجانب القادمين إلى العراق من سبع دول.

وقال في بيان صحفي إن "وزير الخارجية محمد علي الحكيم وجّه سفارات العراق في الصين، وإيران، وتايلاند، وكوريا الجنوبية، واليابان، و...

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