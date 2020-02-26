مستشفى الفرات ببغداد يستقبل مجموعة من المسافرين العراقيين العائدين من إيران.. مدير صحة الكرخ يوضح

2020/02/26 | 10:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن مدير دائرة صحة الكرخ، جاسب لطيف، اليوم الأربعاء، وصول 36 مواطناً عراقياً من إيران والصين يوم أمس، مشيراً إلى حجرهم داخل مستشفى الفرات في بغداد.وقال لطيف في منشور على صفحته في “فيسبوك” تابعته “يس عراق”، إن “36 مواطناً وصلوا من إيران ليلة أمس وتمت استضافتهم في مستشفى الفرات”.وأضاف، أن […]

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