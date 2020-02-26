حكومة اقليم كوردستان تشمل وزارة ثالثة بالعطلة

2020/02/26 | 10:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت حكومة اقليم كوردستان يوم الاربعاء شمول الحضانات والمدارس والمعاهد التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعي بالعطلة التي منحتها لوزارة التربية و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في بيان اليوم ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لها صلاحية تنظيم الدوام في الحضانات، والمدارس، والمعاهد التابعة لها مع مراعاة بنود القرار واغراض صدوره.

وقررت حكومة الاقليم تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ورياض الأطفال الحكومية والخاصة اعتباراً من اليوم الأربعاء 26 شباط الى 10 آذار المقبل، كما يشمل قرار التعطيل الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة وذلك اعتباراً من يوم السبت 29 شباط الى 10 من الشهر المقبل، وبعد ذلك تبدأ العطلة الربيعية للفترة من 11 آذار الى 23 من الشهر نفسه، على أن يستأنف الدوام الرسمي في 24 من الشهر المقبل فيما تقرر تخويل وزارتي التربية والتعليم لإيجاد آلية ملائمة يتم من خلالها تعويض أيام العطلة خلال العام الدراسي الحالي.

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