2020/02/26 | 10:24 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص: SPORT NOW: وزارة الشباب والرياضة توقف منحة الرواد والابطال لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعد تدقيق معاملته

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