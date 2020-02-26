2020/02/26 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني مساء اليوم الأربعاء على ملعبه "سانتياجو برنابيو" منافسه مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة عند الساعة 11:00 بتوقيت بغداد المحلي وتنقل على قناة (بي ان سبورت 1).

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في السابع عشر من شهر آذار المقبل على ملعب “الاتحاد” معقل مانشستر سيتي.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في مباراة اليوم ضد مانشستر سيتي، حيث سيدفع زين الدين زيدان بتشكيلته الأساسية المتاحة.

وأشارت الصحيفة أن زيدان سيلعب بطريقة 4/4/2 بتواجد رباعي خط الوسط "كاسيميرو، وفيديريكو فالفيردي، ولوكا مودريتش، وتوني كروس”، وأمامهم ثنائي خط هجوم مكون من “كريم بنزيما، وجاريث بيل أو إيسكو”.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد المتوقعة كالتالي :

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع : كارفاخال، سيرجيو راموس، فاران، ميندي

خط الوسط : كاسيميرو، فالفيردي، توني كروس، لوكا مودريتش

خط الهجوم : كريم بنزيما، جاريث بيل "إيسكو"

بغداد اليوم - متابعة

تقاسم فريقا نابولي الايطالي وبرشلونة الاسباني اليوم الاربعاء، (26 شباط 2020) بالتعادل 1-1، في لقاء جرى على ملعب سان باولو في ذهاب دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، فيما خرج بايرن ميونخ الالماني منشيا من ملعب مضيفه تشيلسي ا

بغداد اليوم - خاص

كشف مصدر مقرب من اتحاد الكرة اليوم الثلاثاء، (25 شباط 2020)، إن اتحاده تلقى اشعارا يتضمن قائمة اسماء عدد من الشخصيات لغرض اختيار منها لجنة مؤقتة لقيادة الكرة العراقية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الاتحا

بغداد اليوم _ بغداد

كشف امين سر لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، نجم عبود، اليوم الثلاثاء، عن السبب الرئيسي لتغيير حكم مباراة الجوية والطلبة، يوم الجمعة المقبل، في الجولة الثالثة لمنافسات دوري الكرة الممتاز، فيما نفى الانباء التي ت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( التشكيلة المتوقعة للريال امام السيتي والقناة الناقلة للمباراة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( التشكيلة المتوقعة للريال امام السيتي والقناة الناقلة للمباراة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).