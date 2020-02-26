غيوم وأمطار خفيفة ورعدية.. حالة الطقس لليوم واليومين المقبلين في عموم العراق

2020/02/26 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الأربعاء (26 شباط 2020)، حالة الطقس لليوم والي...





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