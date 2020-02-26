الرافدين يوجه فروعه باستئناف منح القروض للمواطنين بكافة انواعها

2020/02/26 | 10:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجه مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، فروعه كافة باستئناف ترويج معاملات القروض بكافة انواعها والتسهيلات المالية اضافة الى قروض المشاريع الاستثمارية على ان يتم استكمال وانجاز كافة الموافقات الواردة سابقا.

ودعا المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته "الغد برس"، إن فروع المصرف في بغداد والمحافظات لـ"ضرورة اكتشاف الفرص الاستثمارية ودراستها بشكل شامل للمشاريع الجديدة والقروض التجارية التي يمكن اقامتها على ان تتم ارشفتها بشكل سليم ومتابعة النشاط الائتماني لدى فروع المصرف.

كما حث المصرف دوائر ومؤسسات الدولة بإلزام موظفيها لتسديد ما بذمتهم من ديون واسترداد حقوق المصرف المتأخرة والمترتبة بذمة الموظفين والمواطنين المتخلفين عن تسديد ما بذمتهم من الأموال لتجنيبهم التبعات القانونية بسبب إلحاقهم الضرر بالمال العام.

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