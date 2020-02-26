ارتفاع عدد مصابي كورونا في الكويت إلى 11 شخصاً

2020/02/26 | 10:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى 11 شخصاً، بعد تسجيل إصابتين جديدتين، مرتبطتين بالسفر إلى إيران.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن "جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا الجديد".

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الأربعاء، إن بر الصين الرئيسي سجل 406 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، يوم الثلاثاء، انخفاضا من 508 حالات في اليوم السابق.

وبهذا يصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 78064 حالة حتى الآن.

وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في بر الصين الرئيسي 2715 حالة وفاة، حتى نهاية الثلاثاء بزيادة 52 حالة عن اليوم السابق.

وسجل إقليم هوبي الواقع بوسط البلاد ومركز تفشي الفيروس 401 حالة إصابة جديدة في 25 شباط مقابل 499 حالة في اليوم السابق، وفقا للجنة الصحة الوطنية بالصين.

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