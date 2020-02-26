تعرف على أسعار صرف الدولار في السوق المحلية

2020/02/26 | 10:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادانخفضت اسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح والاسواق المحلية، الاربعاء، (26 شباط 2020).وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 120.200 دينار لكل 100 دولار.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفةسعر بيع الدولار = 120.500 دينار.سعر شراء الدولار = 119.500 دينار.

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