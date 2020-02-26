رغم أزمة كورونا، هواوي تطلق هاتفها القابل للطي «Mate xs»..

2020/02/26 | 10:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة هواوي الصينية، الإثنين 24 فبراير/شباط 2020، عن أحدث هواتفها الذكية القابلة للطي لأول مرة، وهو أول جهاز قابل للطي تنتجه الشركة، وسيكون قريباً متاحاً دولياً ينافس شركتي سامسونغ وموتورولا.

هواوي اختارت أن تكشف عن جهازها الجديد “ميت إكس إس” في فيديو مصور، بعد ما كان مقرراً أن تكشف عنه في معرض التكنولوجيا العالمي بإسبانيا، الذي تم إلغاؤه بسبب تفشي فيروس كورونا القاتل، وفقاً لما نشرته CNBC الإخبارية.

مدير المبيعات في الشركة، ريتشارد يو، قال إن الهاتف سيتم طرحه في الأسواق الشهر المقبل بسعر 2499 يورو (2709.67 دولار أمريكي)، وسيتم توفيره في جميع أنحاء العالم.

أما عن ميزاته، فقال ريتشارد يو إن حجم الشاشة بعد الفتح يصل إلى 8 بوصات، وهو ما يمكن حامل الجهاز اقتناء هاتف وتابلت في آن واحد، فيما لم يتم تغيير حجم الشاشة، لكن تم تطويرها وتطوير تقنيات حركتها لتصبح أكثر متانة.

ولعل أكبر مشكلة ستواجة “ميت إكس إس” هي عدم وجود نظام تشغيل أندرويد بنسخته الرسمية في الجهاز، بسبب العقوبات الأمريكية التي فرضها ترامب على الشركة، ما جعل هواوي توفر حلاً لتشغيل نظام أندرويد بدون مشاكل.

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