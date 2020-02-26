محترف موريتاني ينخرط بتدريبات الميناء

2020/02/26 | 10:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

يواصل نادي الميناء، اليوم الاربعاء، استعداده للقاء المرتقب أمام فريق النفط ضمن الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

حيث دخل اللاعبون، التدريبات بمعنويات عالية بعد الفوز بالمواجهتين السابقتين من منافسات الدوري.

وشهدت الوحدة التدريبية انخراط المحترف الموريتاني أعلي الشيخ فيلاني في التمارين.

وربما لن يدفع الكادر التدريبي بفيلاني أساسياً خاصة وأنه التحق بالفريق يوم امس.

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