تصديق اعترافات 12 متهما بتعبئة رز غير صالح للاستهلاك البشري

2020/02/26 | 10:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

صدقت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في رئاسة استئناف نينوى الاتحادية، اليوم الاربعاء، اقوال 12 متهما عن جريمة تعبئة رز فاسد غير صالح للاستهلاك البشري.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن "المتهمين اعترفوا امام قاضي التحقيق بتعبئة الرز بأكياس مستوردة وبيعه على أنها من مناشئ وماركات عالمية".

وذكر أن "المتهمين تم تصديق اقوالهم استنادا لاحكام المادة 9/ اولا بدلالة المادة 10/ اولا من قانون حماية المستهلك".

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