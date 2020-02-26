تراجع عدد الوفيات جراء “كورونا” في الصين في اليومين الأخيرين

2020/02/26 | 10:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم ارتفاع حصيلة ضحايا المصابين بفيروس “كورونا” في الصين إلا أن عدد الوفيات اليومي شهد تراجعا في اليومين الأخيرين مقارنة بالأيام السابقة، حيث تم تسجيل 52 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة.وقالت السلطات الصينية، إن “حصيلة الوفيات الكلية ب‍فيروس كورونا داخل البلاد ارتفعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة إلى 2715 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 78 […]

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