الرافدين .. استئناف منح القروض للمواطنين

2020/02/26 | 10:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعلن مصرف الرافدين،اليوم الأربعاء،استئناف ترويج معاملات القروض بجميع أنواعها والتسهيلات المالية ،إضافة إلى قروض المشاريع الاستثمارية.

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