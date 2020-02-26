من سيحكم العراق بعد انتفاضة تشرين.. كامل عبد الرحيم

2020/02/26 | 10:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: كامل عبد الرحيم من أهم ما أفرزته انتفاضة تشرين هو الهوة العميقة بين الشعب العراقي وحاكميه فالشعب العراقي ، شعبٌ حي يستحق نظاماً عصرياً وصالحاً وعادلاً يدير أموره وينظّم دولته.وبجردة بسيطة سنرى أن أزمة الحكم تمتد منذ نهاية النظام الملكي ، ومن الممكن قبله ، لكن لا إمكانية لعودة الملكية إلى العراق ، […]

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