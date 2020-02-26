2020/02/26 | 10:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد الفنان الكويتي عبدالله بوشهري إلى بلاده الكويت قادمًا من إيران، حيث استقر في الحجر الصحي الذي دشنته الكويت في أحد الفنادق في منطقة الفحيحيل جنوب البلاد لبدء أيام العزل والتأكد من عدم حمله أو إصابته بفيروس ”كورونا“.ووفقًا لحساب ”المجلس“ المعني بأخبار الكويت الذي نشر أول صورة للفنان الكويتي عبر موقع ”تويتر“، وكان مرتديًا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفنان عبدالله بوشهري يدخل الحجر الصحي بعد عودته من ايران وكالة صدى الاعلام للانباء.

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