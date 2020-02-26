فلاح أمين الرهيمي - خاطرة ....!! (2)

2020/02/26 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي يقال أن صيادَين خرجا للصيد أحدهما استطاع أن يصيد غزال والآخر اصطاد أرنب وبدأ الظلام يخيم على المنطقة ولم يستطيعا اصطياد غيرهما كل واحد منهما أراد أن يكون الغزال من حصته ...وقال الآخر نحن شركاء بما نصطاده وكل من الغزال والأرنب نقسمهما إلى نصفين وكل واحد منا يأخذ حصته من الغزال والأرنب واختلفا ومسك أحدهما بالآخر وطرحه أرضاً وأخرج سكين من جيبه ووضعها على رقبته وقال له : تريد غزال أخذ أرنب ...تريد أ......

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