2020/02/26 | 10:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت أمانة بغداد، الاربعاء، عن منع تجريف بستان شمال العاصمة.وقالت الامانة في بيان تلتقه وكالة صدى, ان “ملاكات الامانة في بلدية الشعب وبإسناد القوات الأمنية ومتابعة مكتب امين بغداد، قامت بمنع اشخاص حاولوا تجريف البستان المعروف شعبياً ببستان السادة ضمن حي البساتين شمال بغداد”.واضافت ان “هؤلاء كانوا يهدفون الى تقطيع البستان وبيعه كقطع سكنية”، لافتة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمانة بغداد تمنع تجريف بستان شمال العاصمة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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