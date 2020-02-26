لماذا ذهب غوارديولا إلى فندق برشلونة قبيل مواجهة ريال مدريد؟

2020/02/26 | 10:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أشارت صحيفة (موندو ديبورتيفو) إلى أن المدير الفني لمانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، انتهج حيلة جديدة لمحاولة جلب الحظ السعيد في مواجهة ريال مدريد.وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الفيلسوف اختار الإقامة هو وفريقه في فندق (يوروستارز) في العاصمة الإسبانية، أين كان يُعسكر فيه ويفوز مع برشلونة.في حين يُمكن أن يُفسّر سبب […]

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