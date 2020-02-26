موقف الحلبوسي تجاه تكليف علاوي بدأ من دبي الى الانبار

2020/02/26 | 10:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص محمود المفرجي الحسيني لا احد ينكر حالة الاضطراب السياسي السائدة في المشهد، بعد تكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة خلفا لرئيسها المستقيل عادل عبدالمهدي، وهذا الاضطراب لا يتحمله علاوي الذي اتى في ظروف صعبة للغاية في ظل الانقسام السياسي والتظاهرات التي تعم عدد من مناطق البلاد، بل تتحمله الطبقة السياسية وبالتحديد […]

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