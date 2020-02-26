شحن اول دفعة من لقاح محتمل للبشر المصابين بكورونا

2020/02/26 | 10:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شركة موديرنا ترسل اول لقاح لفيروس كورونا لاختباره في الولايات المتحدة

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