2020/02/26 | 10:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبرز السيارات الرباعية الدفع لعام 2020 هي Ford Expedition الجديدة

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من أبرز السيارات الرباعية الدفع التي حققت شهرة واسعة ومبيعات كبيرة في المدة الأخيرة كانت سيارة Ford Expedition الجديدة، التي صنفها الكثيرون كأقوى منافس لـ Nissan Patrol الشهيرة.

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