2020/02/26 | 11:19 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول 36 مواطناً عراقياً من إيران والصين وحجرهم داخل مستشفى في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/26 | 11:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

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