العهد نيوز تنشر كل المعلومات عن فايروس كورونا

2020/02/26 | 11:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص فيروس كورونا هو أحد الفيروسات الخطيرة التي تهاجم الجهازَ التنفسيّ، وتم اكتشافُها في ستينيّات القرن الماضي، وسُمّي بهذا الاسمِ لأنّ شكلَه يشبه التاج.وينتمي إلى مجموعةِ الفيروسات التاجيّة (الإكليلية) التي تعتبر غيرَ خطيرة، وتسبّبُ بالعادة أعراضَ الرشح البسيطة، ومع ذلك بعض أنواعها خطيرة، فقد قتلت أكثر من 475 شخصاً من الشرق […]

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