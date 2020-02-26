مناظرات الرئاسة الأميركية.. سليم سوزا

2020/02/26 | 11:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: سليم سوزا متعتي الأولى هي مشاهدة مناظرات المرشحين للرئاسة الأمريكية.يوم أمس الثلاثاء كانت واحدة من أهم المناظرات بين المرشحين الديمقراطيين السبعة للظفر بأصوات المواطنين في الانتخابات التمهيدية وحسم موضوعة الترشيح من قبل الحزب الديمقراطي لمواجهة الرئيس الحالي دونالد ترمپ في انتخابات الرئاسة القادمة في تشرين الثاني من هذا العام.مع أنه من المبكر […]

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