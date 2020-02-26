محكمة في بغداد تحكم بالاعدام على امرأة وعشيقها لقتلها زوجها

2020/02/26 | 11:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق امرأة وعشيقها عن جريمة قتل زوجها.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن " المدانة اعترفت بانها اتفقت مع عشقيها بقتل زوجها (المجنى عليه) مقابل اعطاءه مبلغ ثلاثة الاف دولار،لافتا إلى أن المدانة قامت بادخال القاتل (عشيقها) الى المنزل ليقوم بقتل زوجها باطلاق النار عليه ومن ثم رمي جثته في احد مناطق العاصمة بغداد".

وتابع المركز أن " المحكمة وجدت الادلة المتحصلة كافية ومقنعة لادانتهما استنادا لاحكام المادة 406 / 1 / أ / ج من قانون العقوبات العراقي".

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