اقليم كوردستان يوقف دخول الكروبات السياحية الى اراضيه

2020/02/26 | 11:25 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت هيئة السياحة في اقليم كوردستان يوم الاربعاء ايقاف دخول الكروبات السياحية الى اراضي الاقليم من باقي مناطق العراق بسبب تسجيل اصابات بكورونا.

وقال باسم الهيئة نادر روستيي في بيان اليوم انه "للحفاظ على سلامة المواطنين في اقليم كوردستان تم ايقاف دخول الكروبات السياحية فقط الى الاقليم وذلك بدءا من اليوم الاربعاء 26 شباط 2020 والى اشعار آخر ".

واشار الى "السماح للعوائل القادمة بمركباتهم الشخصية بالفحص الطبي والدخول الى الاقليم كإجراءات احترازية للوقاية من مرض كورونا".

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