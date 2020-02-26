تصديق اعترافات 12 متهما بتعبئة رز غير صالح للاستهلاك البشري

2020/02/26 | 11:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

صدقت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في رئاسة استئناف نينوى الاتحادية، الاربعاء (26 شباط 2020...





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