الجوية يرفض اقامة الدوري دون جمهور

2020/02/26 | 11:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكدت ادارة نادي القوة الجوية بكرة القدم، اليوم الاربعاء، رفضها اقامة دوري الكرة دون جمهور.

وذكر نائب رئيس الهيئة الادارية للنادي وليد الزيدي في حديث تلفزيوني، انه "يرفض قرار اقامة الدوري بدون جماهير".

وبين ان "على المسؤولين غلق المولات والاماكن المغلقة بدلاً من المدرجات".

ولم يتحدث الزيدي عن إمكانية انسحاب الفريق من منافسات الدوري اذا أقيم دون جماهير.

واعلن المكلف بقيادة اتحاد الكرة احمد عباس، اقامة مباريات الدور الثالث دون جماهير.

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