إسبانيا تسجل إصابة جديدة بكورونا

2020/02/26 | 11:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في العاصمة مدريد.

وأكدت الوزارة ان الإصابة الجديدة رفعت العدد الإجمالي للأشخاص المصابين في البلاد إلى سبعة.

وقالت الوزارة "تم تفعيل بروتوكول فيما يتعلق بفيروس كورونا في مدريد، بعد تأكيد الفحوصات لإصابة شخص".

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، تم اكتشاف الفيروس لدى شاب يبلغ من العمر 24 عاما، سافر مؤخرا إلى إيطاليا، وبعد ظهور عوارض المرض، تواصل مع الأطباء حيث أتوا إلى منزله وأجروا الفحوصات اللازمة، إذ تم وضع الشاب تحت الحجر الصحي المنزلي في الوقت الحالي، وسيتم نقله قريبًا إلى أحد المستشفيات.

كما أكدت وزارة الصحة الإسبانية، أمس الثلاثاء، إصابة شخص بفيروس كورونا في إقليم فالنسيا.

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