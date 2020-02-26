اليوم.. الحكيم يكشف عن مشروع كبير ويحدد موقفه من كابينة علاوي

2020/02/26 | 11:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداديعلن رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، الأربعاء، عن ’مشروع وطني كبير ويحدد موقفه من حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي.وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان، أن "عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني، سيلقي خطابا مهما بمناسبة يوم الشهيد العراقي اليوم الاربعاء 26/2/2020 في تمام الساعة التاسعة مساءً".وأضاف البيان، أن "الخطاب سيعلن فيه عن مشروع وطني كبير، وعن موقفه من الكابينة الحكومية لرئيس الوزراء المكلف".

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