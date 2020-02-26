اسعار الذهب ترتفع مع تنامي مخاوف أمريكا من كورونا

2020/02/26 | 11:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعد انخفاض كبير سجلته في الجلسة السابقة، في الوقت الذي حذرت فيه الولايات المتحدة، مواطنيها من تفشي كورونا في البلاد، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء للأصول التي تعتبر ملاذا آمنا.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.5 % إلى 1643.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0627 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض 1.9 % في الجلسة السابقة، ويوم الاثنين، لامست الأسعار أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات عند 1688.66 دولار.

وقال كايل رودا من آي.جي ماركتس: "الناس قلقون من انتشار الفيروس في أنحاء العالم وأنه سيصبح وباء...



ربما أسوأ سيناريو للاقتصاد العالمي بدأ في الحدوث وهذا يبقي على...



طلب الذهب إذ أن الجميع قلقون من أن الفيروس يقود إلى انخفاض العوائد".

ودعت الولايات المتحدة مواطنيها، أمس الثلاثاء، إلى بدء التأهب لانتشار فيروس كورونا في البلاد مع تصاعد تفشيه في إيران وكوريا الجنوبية وإيطاليا.

ومن المرجح أن تتجاوز تأثيرات التفشي الصين إذ من المتوقع أن تسجل معظم الاقتصادات الكبرى في المنطقة تباطؤا كبيرا أو تتوقف عن النمو أو تنكمش في الربع الحالي، وفقا لما خلصت إليه استطلاعات للرأي أجرتها "رويترز".

وانخفضت الأسهم الآسيوية في الوقت الذي قادت فيه المخاوف بشأن الفيروس انخفاضا آخر في وول ستريت ودفعت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية إلى مستويات قياسية متدنية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 0.9 % إلى 2723.15 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.7 % إلى 932.63 دولار بعد أن لامس أدنى مستوياته في شهرين، أمس الثلاثاء.

وارتفعت الفضة 0.5 % إلى 18.08 دولار للأوقية، بعد أن تراجعت 4.1 % في الجلسة السابقة.

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